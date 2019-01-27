Irak'ta TSK üs bölgesine saldırıyı yayınlayan kanalın ofisi kapatıldı

Kuzey Irak'ta TSK üs bölgesine yönelik saldırıya dair ilk görüntüleri yayınlayan NRT TV'nin Duhok ofisi kapatıldı.

Kuzey Irak'ta TSK üs bölgesine yönelik saldırıya dair ilk görüntüleri yayınlayan NRT TV'nin Duhok ofisi kapatıldı.

Irak'ın Süleymaniye merkezli NRT TV, yaptığı açıklamada, Duhok kentinde yer alan ofislerinin emniyet güçleri tarafından basıldığı ve kapısına kilit vurulduğu ifade edildi.

Açıklamada, ofis bünyesinde çalışan muhabirlerin de gözaltına alındığı ve daha sonra kefaletle serbest bırakıldığı belirtildi.

NRT TV, dün Duhok'un Şeladize bölgesinde TSK üssüne gerçekleştirilen saldırının görüntülerini yayınlamıştı.

Irak'ın kuzeyinde dün Türk Silahlı Kuvvetlerine ait üst bölgesine saldırı gerçekleştirilmiş, kısmi araç ve malzeme hasarı meydana gelmişti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TSK üssünde bulunan araçların ateşe verilmesini "provokasyon" olarak nitelemiş, Irak Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise sivillere ateş açılması kınanarak Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi'ne protesto notasında bulunulmuştu.