Irak'ta seçimlere katılacak 620 adaya çağrı yapıldı

Irak Sorumluluk ve Adalet Yüksek Milli Komisyonu, eski Savunma Bakanı Halid Ubeyd de dahil 620 adayı, biyografi dosyalarında bazı kayıt ve bilgileri netleştirmeleri için çağrıda bulundu.

Irak’ta mayıs ayında yapılması planlanan seçimlere katılacak olan onlarca adayın Irak Sorumluluk ve Adalet Yüksek Milli Komisyonu’nun bazı prosedürlerinden etkileneceğine veya seçimlere katılmalarının engelleneceğine dair endişeler devam ediyor.

Komisyon, adayların bir süre önce dağılan Baas Partisi ile bağlantısı olup olmadığına veya 2003’ten önce herhangi bir güvenlik ya da istihbarat servisinde görev alıp almadığına ilişkin soruşturmalar yürütüyor.

Şark'ul Avsat'ta yer alan habere göre, komisyon üyesi Faris Bikua, Komisyon’un Irak eski Savunma Bakanı Halid Ubeyd de dahil 620 adayı, biyografi dosyalarında bazı kayıt ve bilgileri netleştirmeleri için çağrıda bulunduğunu söyledi.

Avsat'a yaptığı açıklamada çağrının adayların karşı karşıya kalacakları sorunları azaltmaya yönelik olduğunu söyleyen Bikua, “Bu çağrı daha önce olduğu gibi davet edilen adayların seçimlere katılmalarının engelleneceği anlamına gelmiyor. Ancak bu, Komisyon’un adaylarla birlikte gerçekleştirdiği uygulamalardır” ifadelerini kullandı.

Bu çağrının önemli konuların aday ile görüşülmesi çerçevesinde yapılan bir davet olduğunu ifade eden Bikua, adayların isimlerinin bazen Baas Partili bir eski bir isimle benzerlik taşıyabildiğini veya bazen yasaklanan eski baskıcı kurumlardan biri ile ilişkilendirilebildiğini söyledi.

Bikua, bazı adayların Komisyon’da istisnai haklara sahip olması ile ilgili olarak yaptığı açıklamada “İstisnalar bu Komisyon’un yetkileri kapsamında değil. Bu yetki, Bakanlar Kurulu ve parlamento yetkilerine aittir. Eski Başbakan Yardımcısı Salih Mutlak ve milletvekili Zafer Ani, seçimlere bu istisna ile katıldılar” şeklinde konuştu.

Komisyon Yasası’nın 12. maddesi şöyle diyor:

“Bakanlar Kurulu, bu yasa ile kapsanan istisnai durumları değerlendirme hakkına sahiptir. Bu, yetkili Bakan’ın talebi üzerine Komisyon ile koordineli olarak kamu yararına uygun kararın alınması ve kararın yalnızca parlamentonun onayından geçmesi şartıyla geçerli olur.”

Mayıs ayında yapılması planlanan seçimlere katılmaya hak kazanan ve Sorumluluk ve Adalet Yüksek Milli Komisyonu’ndan geçmeyi başaran 7 bin 200 adaydan 328’inin parlamentoya girmesi bekleniyor.

Milletvekili Abdurrahman Levizi, Sorumluluk ve Adalet Yüksek Milli Komisyonu prosedürlerinin önceki seçimlerle benzer olduğunu, sorunun ise aranan isimlerin sayısının adayların sayısından fazla olmasından kaynaklandığını belirtti. Adayların ve arkalarındaki siyasi gücün de sorunun bir parçası olduğuna değinen Levizi, “Bazı siyasi güçler, adayların onların kriterlerine uygun olup olmadıklarına bakmadan yardım etme bahanesiyle para kazanmaya çalışıyorlar” dedi. Aynı şekilde bazı adayların de parlamentoda koltuk kazanmakla ilgilenmediğini belirten Levizi, sadece seçim listesinin tamamlanması için partiden bir miktar para kazanmak ya da aday listesinde yer almak için adaylık başvurusunda bulunanların olduğunu söyledi. Sorumluluk ve Adalet Yüksek Milli Komisyonu’nun seçimlerle en üst seviyede ilgilendiğini aktaran Levizi, başka bir aday türüne de dikkat çekerek Komisyon’un adayın dosyasında eylemleri ile ilgili bir sorun bulması halinde bu durumun adayın arkasındaki koalisyonun gücüyle çözebileceğine inandığını söyledi.