Irak'ta seçim tartışması sürüyor

Irak’ta Mayıs ayında yapılan genel seçimlere hile karıştığı iddiası ardından oy pusulalarının yanması tartışmayı beraberinde getirdi.

Irak’ta seçim pusulaları yanması tartışmaları da beraberinde getirdi. Dün Irak Meclis Başkanı Selim el-Cuburi’nin, seçimler yeniden yapılsın çağrısı ardında başlayan tartışmaya Cumhurbaşkanı Yardımcısı İyad Allavi de katıldı. Seçimlerde 21 sandalye kazanan el-Vataniye listesi başkanı olan Allavi, sonuçların kabulü veya reddi için referandum yapılması önerisinde bulundu. Oy pusulalarının depolandığı binada yangın çıkmasının seçim sonuçlarını hiçe saymak olduğunu belirten Allavi, itirazlarla karşılanan seçim sonuçlarını kabulü veya reddi için bir referandum yapılmasını veya BM gözetimi altında yeni bir seçimin yapılmasını önerdi.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi’nin Sözcüsü Sad el-Hadisi, 12 Mayıs'ta gerçekleşen ve ülkede krize yol açan seçimlerin tekrarlanıp tekrarlanmayacağı konusuna açıklık getirdi. Basına yansıyan haberlere göre Sad el-Hadisi, seçimlerin yeniden yapılması kararının Irak Federal Mahkemesi’nce verilebileceğini söyledi. El-Hadisi yaşanan tartışmalar hakkında, “Seçimlerin yeniden yapılması ne yürütme ne de başka bir tarafa ait değil, buna sadece federal mahkeme karar verebilir” ifadelerini kullandı.