Irak’ta resmi seçim sonuçları açıklandı, Sadr kazandı

Irak’ta geçen hafta yapılan milletvekili seçimlerinin resmi sonuçları bugün açıklandı. Seçimin galibi Şii lider Mukteda Es-Sadr’ın listesi oldu.

Şii lider Mukteda Es-Sadr’ın listesi geçen hafta yapılan Irak milletvekili seçimlerinin galibi oldu.

Irak Seçim Komisyonu’nun bugün açıkladığı resmi sonuçlara göre, Sadr önderliğindeki Sayrun Lil Islah (Reforma Yürüyüş) listesi mecliste 54 koltuk elde etti.

Seçimi kazanan Sadr’ın ittifakında, partisi İstikama’nın (Bütünlük) yanısıra seküler gruplar ile Irak Komünist Partisi de bulunuyor.

BAŞBAKAN OLAMAYACAK

Sadr’ın kendisi seçimlere katılmadığı için başbakan olamayacak ancak koalisyon görüşmelerinde söz sahibi olacak. Sadr, ABD ve İran tarafından desteklenmeyen bir lider olarak tanınıyor ve işgalci ABD’ye karşı liderlik ettiği iki ayaklanmayla biliniyor.

Başbakan Haydar El İbadi’nin listesi Zafer İttifakı ise 42 milletvekiliyle, 47 milletvekilliği kazanan Fetih blokundan sonra üçüncü sırada yer aldı.

IŞİD’e karşı savaşta önemli bir rol oynayan Haşdi Şabi milislerinin siyasi kanadı olan Fetih’in lideri İran’la sıkı bağları olan Hadi el Emiri.

Mukteda Es-Sadr resmi sonuçların açıklanmasının ardından Twitter’dan yaptığı açıklamada “Sizin oyunuz bizim için bir onur. Sizi hayal kırıklığına uğratmayacağız” dedi.