Irak'ta protestolar sürüyor: Sokağa çıkma yasakları, internet kesintisi

Irak hükümeti protestolara karşılık ülkenin kimi yerlerinde interneti kesti. Irak'ın kimi yerlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtiliyor.

Irak Ulusal Güvenlik Konseyi, ülkede artan protestoları bastırmak için güvenlik güçlerini görevlendirdi.

Konsey tarafından alınan kararla ülkenin kimi yerlerinde internette kesinti uygulanmaya başlandı.

Protestoların yüksek işsizlik, hükümet servislerindeki sorunlar ve yolsuzluğa karşı yapıldığı belirtiliyor.

Protestolar sebebiyle Necef, Amara ve Kerbela'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Irak Başbakanı Haydar İbadi, barışçıl eylemlere "sızan" kötü niyetli kişiler olduğunu öne sürerek, bu kişilere karşı gerekli önlemlerin alınacağını söyledi.

Eylemlerin başlamasında elektrik kesintileri de etkili oldu. Irak, İran'dan elektrik almaya ihtiyaç duyuyor, ancak yaz ayları sebebiyle elektrik sorunları yaşayan İran, Irak'a verdiği elektriği sınırladı.