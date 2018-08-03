Irak'ta protestolar sürüyor

Irak’ta devam eden protestolar kapsamında ülkenin 7 şehrinde halk yeniden sokağa çıktı.

rak’ta yaklaşık bir ay önce, Irak’ın İran’a olan birikmiş borçları sebebi ile İran’ın ülkenin elektriğini kesmesi ile başlayan protesto gösterileri devam ediyor. Bugün aralarında Irak’ın başkenti Bağdat’ta olmak üzere ülkenin 7 ayrı kentinde protesto gösterileri düzenledi. Bağdat’ın merkezindeki Tahrir Meydanı’nda toplanan onlarca gösterici, İranlı General Kasım Süleymani aleyhine sloganlar attı.

Dün güvenlik güçlerinin Basra’da protestocuları arabayla ezmeye çalışması büyük bir yankı uyandırmıştı. Gelen tepkiler üzerine aralarında Meclis Başkanı Selim el-Cuburi olmak üzere bazı siyasetçiler güvenlik güçlerine protestoculara karşı şiddet uygulamamaları yönünde çağrıda bulundu.

Irak İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, ülkede yaklaşık bir aydır devam eden gösterilerde 14 kişinin öldüğünü ve 700’den fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.