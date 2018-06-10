Irak'ta oyların tutulduğu merkezdeki 4 depodan 1'i yandı

Irak İçişleri Bakanlığı sözcüsü Saad Maan, Irak'ta oy pusulalarının tutulduğu merkezde dört depo olduğunu, bir deponun yandığını, itfaiyenin yangının diğer depolara sıçramaması için çalıştığını söyledi.

Irak'ta Şii lider Mukteda El Sadr'ın ittifakının zaferiyle sonuçlanan seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ardından bu hafta oyların yeniden sayılması beklenirken, bugün oy pusulalarının tutulduğu merkezde çıkan yangının dört depodan birinde gerçekleştiği bildirildi. Yangının diğer üç depoya sıçramaması için çalışmalar sürüyor.

Bağdat'taki Ticaret Bakanlığı'nın yerleşkesinde bulunan merkezde el-Rusafa ve Bağdat'ın Dicle'nin doğusunda kalan bölümüne ait seçim sandıklarının yer aldığı açıklandı.

İçişleri Bakanlığı sözcüsü Saad Maan'ın açıklamasına göre yangında, merkezdeki dört depodan sadece, içinde elektronik ekipman ve dosyaların bulunduğu bir depo yandı. Maan yangının diğer depolara sıçramaması için itfaiyecilerin çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Maan depodaki bazı seçim sandıklarının da yanmış olabileceğini ancak "önemli sandıkların diğer üç depoda bulunduğunu" ve burada yangının kontrol altında tutulduğunu ifade etti.

Öte yandan oyların yeniden sayılacağı ülkede yasaya göre seçim kurulu üyelerinin yerine yargıçların atanması gerekiyor. Bugün sabah saatlerinde Yüksek Adli Şura tarafından seçim kurulu üyeleri yerine seçilen yargıçların ataması yapıldı.

Şii lider Sadr'ın ittifakından yetkililer oyların yeniden sayılmasının seçim sonuçlarını sabote etmeyi amaçladığını ifade ederken, seçim kurulu üyeleri de yeniden sayıma itiraz edeceklerini belirtti.

