Irak'ta koalisyon ihtimali: İbadi ile Sadr arasında görüşme

Irak Başbakanı Haydar İbadi, Şii lider Mukteda Es-Sadr ile dün bir araya gelerek yeni hükümet için koalisyon sinyali verdi.

Irak Başbakanı Haydar İbadi, seçimlerde listesi ilk sırada çıkan Şii lider Mukteda Es-Sadr ile görüştü.

İbadi, Sadr ile görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, "Görüşmede yeni bir Irak hükümeti kurma sürecini hızlandırmak için birlikte ve diğer taraflarla birlikte çalışmaya karar verdik. Yeni hükümet, kamu hizmetlerinin yanı sıra güvenlik ve ekonomik refahı sağlayacak güçlü bir hükümet olacak" dedi.

Sadr ise kapılarının herkese açık olduğunu ifade ederek, bunun Irak’ın kararı olacağını belirtti.

Görüşme, koalisyon kurulmasına yönelik liderlerin birlikte çalışabileceklerinin sinyali olarak yorumlandı.

Irak, 12 Mayıs’ta parlamento seçimleri için sandık başına gitmişti. Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komiserliği tarafından açıklanan resmi sonuçlara göre seçimin galibi Şii lider Mukteda es-Sadr’ın desteklediği koalisyon olmuştu.

Hadi Amiri liderliğindeki Fetih koalisyonunun ikinci olduğu seçimde, Irak Başbakan Haydar İbadi ise üçüncü sırada yer almıştı. Sadr’ın liderliğindeki koalisyon her ne kadar seçimden galip çıkmayı başarsa da hükümeti tek başına kurmak için gerekli çoğunluğu elde edememişti. Sadr seçimlere katılmadığı için başbakanlık görevini elde edemezken, partisinin zaferi Sadr’ın müzakerelerde güçlü bir söz sahibi olmasını sağlıyor.

Öte yandan, hükümetin 90 gün içinde kurulması gerekirken görüşmelerin birkaç ay süreceği tahmin ediliyor. Son günlerde Sadr, Irak’ın komşu ülkelerinin elçileriyle de bir araya gelmişti.

