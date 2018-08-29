Irak'ta intihar saldırısı: 8 ölü, 12 yaralı

Irak'ın Anbar vilayetindeki Kaim kasabasında bir araç kontrol noktasında düzenlenen intihar saldırısında en az 8 kişi öldü, 12 kişi yaralandı. Saldırıyı IŞİD üstlendi.

Irak'ın batısındaki Anbar vilayetinde bulunan Kaim kasabasında, bu sabah saatlerinde bir araç kontrol noktasına düzenlenen intihar saldırısında en az 8 kişi yaşamını yitirdi, 12 kişi yaralandı.

Irak ordusu ve Şii askerlerin araçları kontrol ettiği güvenlik noktasına bomba yüklü bir araç tarafından düzenlenen saldırıyı IŞİD'in üstlendiği bildirildi.

Saldırıda 5 güvenlik görevlisinin ve 3 sivilin öldüğü ve 12 yaralının durumunun ağır olduğu belirtildi.

IŞİD ise saldırıyı üstlendiği açıklamasında ölü sayısını 28 olarak verdi.

2017'de IŞİD'in eline geçen Kaim kasabasında Aralık ayında Irak güvenlik güçleri kontrolü sağladığını duyurmuştu. Bağdat'ın 300 km batısında, Suriye sınırında yer alan kasabada Aralık'tan bu yana IŞİD'in kaçırma ve cinayet suçlarını artırdığı biliniyor.