Irak'ta bugün seçim var, seçmenler umutlu değil

Irak bugün parlamento seçimlerini yapıyor. IŞİD'le savaşta elde edilen kazanımlar nedeniyle mevcut başbakan Abadi'nin ismi öne çıksa da, seçmenler ülkede istikrarın sağlanabileceğinden pek de umutlu değil.

Irak bugün parlamento seçimlerini yapıyor.

Bugün sabah 07.00'de başlayan oy kullanma işlemi, ülkenin IŞİD'le savaşta galip geldiklerini açıkladıktan sonraki ilk seçimi niteliğinde.

Ancak çatışmaların şiddeti belirgin bir biçimde azalmış ve cihatçılar geri çekilmiş olsa da, kimi bölgelerde seçimlere dönük tehditler devam ediyor. Bu nedenle oy verme merkezleri sıkı güvenlik altına alındı.

37 milyon nüfusun ve kayıtlı 24,5 milyon seçmenin bulunduğu Irak, 329 sandalyeli Irak Parlamentosu’na seçilecek olan milletvekillerini bunlar da daha sonra başbakan ve cumhurbaşkanını seçecek.

87 partiden seçime katılan toplam yaklaşık 7 bin adayın, 2011’i kadın. Uygulanan yüzde 25’lik kadın kotası sebebiyle parlamentodaki koltukların en az 83’ü kadın adaylara ayrılmış durumda.

Ülke, IŞİD'in büyük oranda püskürtülmesinden 5 ay sonra, dağınık bir siyasi tablo çiziyor.

Mevcut Başbakan Haydar El Abadi, beş Şii koalisyondan Irak’ın Zaferi anlamına gelen Nasır Koalisyonu’nun lideri olarak seçimlere giriyor. Eski başbakan Nuri El Maliki de Hukuk Devleti Koalisyonu’nun lideri ve o da seçimde yarışacak. Adaylardan İran destekli Şii milis komutanı Hadi el-Amiri ise, Saddam ile savaştığı için 20 yıldan fazla sürgün hayatı yaşadı. 63 yaşındaki lide, IŞİD ile savaşan gönüllü kuvvetlerin omurgası olan Badr Örgütü'nü yönetiyor.

KÜRT PARTİLERİ BLOK DEĞİL

Kürt partileri de seçimde bir blok olarak yer almayacak. Mesut Barzani’nin referandum başarısızlığının Kürdistan Demokratik Partisi'nin (KDP), merkezi hükümetin Kerkük’e girmesi sürecindeki rolü sebebiyle ise Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin (KYB)oy kaybedeceği düşünülüyor.

2014'ten bu yana görevde olan Başbakan Haydar el Abadi'nin cihatçıları mağlup etme başarısı ve Kürtlere bağımsızlık için itici bir güç olması nedeniyle şansı yüksek gibi görünse de, yıllar süren savaşın geride bıraktığı yıkık ülkede, az sayıda Iraklı yeni seçilen kişinin ekonomik refah ve istikrarı sağlayabileceğinden umutlu. Ayrıca Abadi seçimden galip çıksa bile, 90 gün içinde hükümeti kurma görevini yerine getirmesi bunun güçlüklere gebe olduğu belirtiliyor.

Iraklı seçmenler, seçim sonuçlarının vaatleri konusunda çok da umutlu değiller.

42 yaşındaki süpermarket çalışanı Hüseyin Fadıl halkın yöneten sınıflara dönük güveninin olmadığını vurgulayarak "Tüm taraflar berbat. Oy kullanmayacağım" diyor.

50 yaşındaki balıkçı Hazem el Hasan ise Abadi'nin "kötünün iyisi" olduğunu söylüyor: “Aynı yüzler ve aynı programlar. Abadi de ötünün iyisi, sn azından onun yönetimi altında IŞİD'den kurtulabildik."

Oy verme işlemi parmak iziyle, elektronik düzlemde yapılıyor.