Irak'ta beş seçim görevlisi görevden alındı

Irak'ta Mayıs ayında yapılan parlamento seçimlerine şaibe karıştırıldığı iddiaları devam ediyor. Irak Başbakanı Haydar el-İbadi beş yerel seçim yetkilisinin görevine son verdi. Türkiye ve Ürdün’deki seçim görevlilerinin de görevden alındığı bildirildi.

Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu sözcüsünün bugün yaptığı açıklamaya göre, Irak Başbakanı Haydar elİbadi, 12 Mayıs’ta yapılan parlamento seçimlerinde yolsuzluk yaptıkları gerekçesiyle beş yerel seçim yetkilisini görevden aldı. Yurtdışına kurulan sandıklardan Türkiye ve Ürdün’deki görevlilerin de görevden alındığı bildirildi.

Oyların sayımında ve taşınmasında defalarca şaibe iddialarıyla gündeme gelen Irak seçimlerinde elektronik sayıma gelen itirazlar üzerine oyların elle sayılmasına karar verilmişti.

Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu’nun açıkladığı kesin seçim sonuçlarına göre, 329 sandalyeli mecliste Şii lider Mukteda es-Sadr'ın desteklediği koalisyon 54 sandalye ile birinci, Haşdi Şabi komutanlarından Hadi Amiri liderliğindeki Fetih koalisyonu 47 sandalye ile ikinci, Başbakan Haydar el-İbadi başkanlığındaki Nasır koalisyonu da 42 sandalye ile üçüncü olmuştu. KDP ise 25 sandalye kazanmıştı.