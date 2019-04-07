Irak'ta ABD-İran hegemonya mücadelesi sürüyor

Irak liderinin Bağdat ziyaretinin ardından İran medyası Irak'la ilişkilerin gelişimine vurgu yapıyor. ABD'yse son dönem hep yaptığı gibi savaş malzemeleri satışını sürdürüyor.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi'nin dün Tahran'da yaptığı görüşmenin ardından İran kaynakları, Bağdat'ın yoğun ABD baskısına karşın İran'la bağlarını korumakta ısrarcı olduğu vurgusu yapıyor.

Tahran'a giden Irak heyeti, dini lider Ali Hameney'le de görüştü.

Press TV, Irak başbakanının ziyaretinin zamanlamasının önemine dikkat çekti ve ilişkilerin gelişimine vurgu yaptı.

İLİŞKİLER GELİŞİYOR

İran Cumhurbaşkanı Ruhani geçen ay Irak'a gitmiş ve taraflar iki ülke arasındaki ticareti 20 milyar dolar seviyesine yükseltme konusunda mutabık kalmıştı. Taraflar süregiden petrol alışverişine elektrik ve doğal gazı eklemeyi ve bunu bölge ülkeleriyle de derinleştirmeyi hedeflediklerini duyurmuştu. Birkaç ay içinde iki ülke arasındaki demiryolunun inşasının tamamlanması gündeme gelmişti. İran ve Irak arasında bin 400 kilometre uzunluğunda bir sınır bulunuyor ve Tahran Irak'ta IŞİD'le mücadeleye destek veriyor.

ABD F-16 SATIYOR

ABD Irak üzerinde bir egemenlik kavgasını sürdürüyor ve İran'ı etkisizleştirmek için Bağdat'a yönelik baskılarını sürdürüyor. Son dönem silah satışına "sıkışan" ABD diplomasisinin dünkü ziyaretten sonraki hamlesi Irak'a F-16'ları göndermek olarak medyaya yansıdı.