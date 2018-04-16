Irak'ta 2 milletvekili adayına suikast girişimi

Irak'ta biri Türkmen Cephesi, diğeri Ulusal Koalisyon üyesi olan iki milletvekili adayına suikast girişiminde bulunuldu.

Irak'ta önümüzdeki ay yapılacak meclis seçimleri öncesinde suikast girişimleri yaşanıyor. Kerkük polisinin açıklamasına göre Irak Türkmen Cephesi adayı Ammar Kahya'nın aracının geçişi sırasında bomba patlatıldı. Kahya'nın suikast girişiminden yaralanmadan kurtulduğu, ancak bir sivilin yaşamını yitirdiği, 10 kişininse yaralandığı açıklandı. Bağdat'taysa Irak Ulusal Koalisyonu'ndan aday olan, Irak milletvekili Abdülkerim Abtan'a kimliği bilinmeyen silahlı kişiler tarafından saldırı gerçekleştirildi. Abtan'ın miting dönüşü saldırıya uğradığı, kendisi ve korumalarının yara almadan kurtulduğu, yalnızca aracının hasar aldığı belirtildi.