Irak'ta 19 Rusya vatandaşı kadına IŞİD üyeliğinden müebbet hapis

Irak'ta 19 Rusya vatandaşı kadın IŞİD'le bağlantısı nedeniyle müebbetle cezalandırıldı.

Irak mahkemesinin 19 Rusya vatandaşı kadını, IŞİD'le bağlantılı oldukları gerekçesiyle müebbet hapis cezasına çarptırdığı öğrenildi.

Sputnik'in Irak'ta yayın yapan El Sumariya televizyonundan aktardığına göre kadınların tümü, IŞİD'e üye olmakla suçlanıyor. Haberde konuyla ilgili başka detaylara yer verilmedi.

Daha önce Irak merkezi ağır suçlar mahkemesinin bu ay içerisinde 2‘si Rusya vatandaşı toplam 7 yabancı uyruklu kadını müebbet hapis cezasına çarptırdığı bildirilmişti.

Bu arada Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın verilerine göre Irak'taki ceza evlerinde Rusya vatandaşı olduğu tahmin edilen 50 ile 70 arasında kadın tutuklu bulunuyor.