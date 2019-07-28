Iraklı pilot yakıt parası için yolculardan para istedi

Irak Havayolları’na ait yolcu uçağı, yakıt parasını ödemediği için Tunus Havalimanı yetkilileri tarafından uçuşuna izin verilmedi. Uçağın pilotu ise yakıt parasını ödemek için yolculardan 3 bin dolar toplamalarını istedi.

Irak Havayollarına ait yolcu uçağı, yakıt borcunu ödeyemeyince Tunus Kartaca Havalimanı güvenlik elemanları tarafından kalkışı yasaklandı. Uçağın pilotu yolculuğun devam etmesi için yolculardan aralarında 3 bin dolar toplamalarını istediği belirtildi. Parayı toplamayan yolcular uçuşun yasağının kaldırılması ve sorunun çözülmesini yerlerde oturarak bekledi. Tunus'un Bağdat Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, uçağın havalimanı tarafından alıkonulmadığı ancak pilotun yakıt parasını ödemeyi geciktirmesinden kaynaklandığını söyledi. Paranın ödenmesi ardından uçak seferini tamamladı.