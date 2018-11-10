Iraklı bakandan Suudi Arabistan'la işbirliği mesajı

Irak Petrol Bakanlığı sözcüsü Asım Cihad, Suudi Arabistan’la ‘petrol piyasalarının istikrarı’ konusunda işbirliği yapmak üzere anlaştıklarını duyurdu.

Irak Petrol Bakanlığı sözcüsü Asım Cihad, Irak ile Suudi Arabistan’ın “petrol piyasalarında istikrarı sağlama” konusunda işbirliğini kabul ettiklerini söyledi.

Reuters’ın haberine göre, Cihad anlaşmaya ilişkin bir ayrıntı vermedi.

Suudi Arabistan Petrol Bakanı Halid el-Fatih’in Bağdat’ta Irak Petrol Bakanı Samir Gazban ve Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi ile görüştüğü belirtildi. Suudi bakanın görüşmelerinde Irak’ın elektrik sorununun da gündeme geldiği ifade edildi.

Irak’ın elektrik altyapısı için 15 milyar dolarlık bir ihale için ABD’li şirket General Electric ile Alman şirket Siemens’in rekabet içinde olduğu biliniyor. ABD’den perşembe günü yapılan açıklamada Irak’a İran’dan elektrik satın alması için 45 gün süreyle yaptırımlardan muafiyet tanındığı bildirilmiş, Siemens karara tepki göstermişti.

Siemens’ten yapılan açıklamada “Bazı olağandışı özel güçlerin araya girmeye çalıştığı görülüyor” denilmişti.

ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği Facebook sayfasında yayımladığı video mesajda, Bağdat’a “enerjide bağımlığını giderme konusunda adım atmaya başlaması için zaman tanındığı” ifadesi yer almıştı.

