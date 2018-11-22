Iraklı bakan, GE ve Siemens temsilcileriyle buluştu

Irak Elektrik Bakanı, ülkenin 15 milyar dolarlık elektrik ihalesi için kapışan ABD’li GE ile Alman Siemens yetkilileriyle görüştü. Iraklı bakan ABD basınında yer alan yolsuzluk iddialarına da yanıt verdi.
Dış Haberler
Perşembe, 22 Kasım 2018 15:20

Irak’ta ABD işgalinin ardından tahrip olan elektrik altyapısının yeniden inşa edilmesi için iki enerji tekelinin 15 milyarlık ihale için kapışması sürüyor.

ABD’li şirket General Electric ile Alman şirket Siemens’in rekabeti sürerken, pazartesi günü Wall Street Journal gazetesinde yayımlanan bir haberde, Iraklı yetkililerin yolsuzluk yaptığına ilişkin bir iddaya yer verildi.

Habere göre GE’ye rapor yazan bir kuruluş Irak’ta enerji alanındaki yolsuzluklar konusunda şirketi uyardı. Daha önce ABD yönetiminin Irak hükümetine elektrik ihalesini GE’ye vermesi konusunda baskı yaptığı yolunda haberler basına yansımıştı. Irak’ın her iki şirketle de sözkonusu ihale için mutabakat anlaşması imzaladığı biliniyor.

Irak Elektrik Bakanı Luey Hatip, dün Bağdat’ta GE ve Siemens şirketinden temsilcilerle bir toplantı yaptı.

Rudaw’ın haberine göre Iraklı yetkililerin elektrik anlaşmalarında rüşvet aldıkları yolunda çıkan haberlerin ardından şirket yetkilileriyle bir araya gelen Bakan Hatip, bugün Twitter’dan bir açıklama yaparak “GE ve Siemens ile mükemmel toplantılar yaptım” dedi.

Iraklı bakan, iki şirket tarafından önerilen yol haritalarının teknik boyutlarını derinlemesine ele aldıklarını belirterek, bakanlığın hedefinin 2019’un yaz aylarında elektrik üretim kapasitesini ve şebeke verimliliğini hızla geliştirmek olduğunu söyledi.

Yolsuzluk konusunda tüm bilgilerin mahkemelere sunulması gerektiğini söyleyen Bakan Hatip, yolsuzluğa karşı mücadele kararlılığında olduklarını ancak kanıta dayanmayan suçlamalarla bakanlık çalışanlarının karalanmasına izin vermeyeceklerini kaydetti.

Wall Street Journal’da yayımlanan haberde GE şirketine sunulan raporun "gizli" olduğu ancak gazetenin raporun içeriğine ulaştığı bildirilmişti. Irak Elektrik Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Wall Street Journal’a raporda yolsuzluğa ilişkin gördükleri kanıt ve belgeleri açıklama çağrısında bulunuldu.

Siemens CEO’su Joe Kaeser Irak hükümetiyle 13-15 milyar dolarlık anlaşmaya “bazı alışılmadık özel güçlerin müdahale ettiği” iddiasında bulunmuştu.
Salı, 23 Ekim 2018 07:15
Zor karar... ABD'yle mi yoksa Almanya'yla mı?

Durmayacaklar... Kaşıkçı cinayeti Ortadoğu'daki dengeleri değiştirmeye dönük ilk müdahale değildi kuşkusuz. Sonuncusu da olmayacak.

Sadece cinayetlerden ibaret bir tablo değil bu. Her türden provokasyon, askeri müdahale, toplu katliam... Bunlara eşlik eden siyasi, ekonomik ve toplumsal adımlar... Bunlar devam edecek. Ortadoğu ve bölgemizin yakın zamandaki geleceğine dair karanlık bir tablo çizmek için geleceği görmeye gerek yok. Öyle olacak.

Çünkü buradalar. Yerli işbirlikçileriyle, kendilerine doğrudan veya dolaylı destek veren siyasetçilerle, her alanda ortaklık geliştirdikleri yerel para babalarıyla birlikte bölgedeler. Kendilerini de hiç saklamıyorlar.

Önce karıştırıyorlar, sonra düzeltme bahanesiyle hakimiyetlerini sağlama almaya çalışıyorlar.

Önce yakıp yıkıyorlar, sonra yeniden yapma bahanesiyle kasalarını dolduruyorlar.

İşte Irak... Bugün her alanda büyük sorunlarla boğuşan Irak işgalin yerle bir ettiği ülkenin altyapısındaki eksiklikleri gidermeye çalışıyor örneğin. Peki bu işi kimle, nasıl yapıyor? Acı ama gerçek, Irak yaşadığı işgalin ardından, işgalcilerin şirketlerine para ödeyerek ülkeyi yeniden kurmaya çalışıyor.

Irak'ta bugün elektrik en büyük problemlerden birisi. Dünyanın en zengin petrol yataklarına sahip ülkelerinden birisi kentlerine enerji sağlayamıyor. İşgal sırasında yok edilen elektrik altyapısı takip eden yıllarda yine işgalden kaynaklanan çok sayıda sebepten dolayı bir türlü onarılamadığı için şimdi Irak, 15 milyar dolarlık bir ihaleyle bu altyapıdaki eksiklikleri kapatmayı planlıyor.

Bu ihale için kimler mi yarışıyor? Hepimizin yakından bildiği iki dev şirket bunlar. ABD'li tekel General Electric ve Alman hükümetiyle özdeşleşmiş Siemens... Hükümetlerinin yıktığı bir ülkeyi, o ülkenin parasıyla onarmak için buradalar ve beklendiği gibi rekabet halindeler.

Bölgeyi yıkan da tam olarak bu değil mi? Kendi çıkarları için sisteme bağımlı ülkelere müdahale eden ama bunu birbirleriyle rekabet halinde yapan emperyalist devletler...

Irak'ın elektrik altyapı ihalesi hem bölgeye hem de emperyalizmin işleyişine dair çok fazla ipucu barındırıyor.

İhale için önce Siemens öne çıkıyor ve hatta kazandığı, resmi anlaşmanın eli kulağında olduğuna dair haberler ortada dolanıyor. Sonra bir anda ABD'nin bu çok büyük işe müdahale ettiği konusunda dedikodular ortaya yayılıyor. Siemens yöneticileri ve Alman yetkililerin yüksek sesle dillendirdiği şikayetler Irak'lılar tarafından da doğrulanıyor: Sanki kafamıza bir silah dayamış gibiler diyorlar baskıyı anlatmak için.

Söz konusu ABD olunca "gibi" fazla belki. ABD'nin kullandığı tek ikna yöntemi bu olmasa da, o silahı birilerinin kafasına gerçekten dayamışlarsa buna kimse şaşırmaz herhalde.

Peki ama Almanya ve Siemens'in mazlumu oynamasına inanacak var mı şu dünya üzerinde? Hükümetler devirmiş, aralarında Türkiye'nin de olduğu onlarca ülkede çok sayıda siyasetçiyi düzenli rüşvete bağlamış, tüm bu faaliyetleri kitaplara, haberlere konu olmuş Siemens ve arkasındaki Almanya'nın Irak'ta kazandığı her mevzi için başka bir kirli hikaye anlatılabilir. 

Her türden müdahalenin yaşandığı Irak seçimlerinin ardından yaşanan boşlukta hareket alanını genişleten Almanya, General Electric lehine bitti denilen ihalede Siemens'i hala yarışın içinde tutabiliyorsa, ABD'den hiçbir konuda geri kalmıyor olmalı. Tehditse tehdit, rüşvetse rüşvet... Diplomasi, siyaset, iktisat, hangi alanda ne gerekiyorsa o...

Bu hikaye nasıl nihayete erecek bilinmez. Belki ABD kazanacak, belki Almanya... Belki de yeni kurulan Irak hükümeti, iki tekeli de mutlu edecek başka bir formül bulacak. Ama bu ihale nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın, Irak'ı yıkan güçlerin Irak halkının parasıyla Irak'ta faaliyet yürüttüğü gerçeği değişmeyecek. Birbirleriyle rekabet etseler de Irak halkı kaybedecek, çok uluslu şirketler kazanacak.

Evet, zaten bunun için buradalar. Kazanmak için de her yolu deniyorlar. Bölgenin siyasi ve iktisadi dengelerine müdahale ediyor, insanları satın alıyor ya da yönlendiriyorlar... Bombalar atacak, çeteler kurup savaş çıkartacak, işgal edecek kadar fütursuzlar. Cinayetler işlemekten, bizi veya gerektiğinde birbirlerini öldürmekten hiç çekinmiyorlar...

Tüm bunların bitmesi için de hepsinin, ama yerli ortağı ve işbirlikçisiyle hepsinin defolup gitmesi lazım.