Iraklı bakan, GE ve Siemens temsilcileriyle buluştu

Irak Elektrik Bakanı, ülkenin 15 milyar dolarlık elektrik ihalesi için kapışan ABD’li GE ile Alman Siemens yetkilileriyle görüştü. Iraklı bakan ABD basınında yer alan yolsuzluk iddialarına da yanıt verdi.

Irak’ta ABD işgalinin ardından tahrip olan elektrik altyapısının yeniden inşa edilmesi için iki enerji tekelinin 15 milyarlık ihale için kapışması sürüyor.

ABD’li şirket General Electric ile Alman şirket Siemens’in rekabeti sürerken, pazartesi günü Wall Street Journal gazetesinde yayımlanan bir haberde, Iraklı yetkililerin yolsuzluk yaptığına ilişkin bir iddaya yer verildi.

Habere göre GE’ye rapor yazan bir kuruluş Irak’ta enerji alanındaki yolsuzluklar konusunda şirketi uyardı. Daha önce ABD yönetiminin Irak hükümetine elektrik ihalesini GE’ye vermesi konusunda baskı yaptığı yolunda haberler basına yansımıştı. Irak’ın her iki şirketle de sözkonusu ihale için mutabakat anlaşması imzaladığı biliniyor.

Irak Elektrik Bakanı Luey Hatip, dün Bağdat’ta GE ve Siemens şirketinden temsilcilerle bir toplantı yaptı.

Rudaw’ın haberine göre Iraklı yetkililerin elektrik anlaşmalarında rüşvet aldıkları yolunda çıkan haberlerin ardından şirket yetkilileriyle bir araya gelen Bakan Hatip, bugün Twitter’dan bir açıklama yaparak “GE ve Siemens ile mükemmel toplantılar yaptım” dedi.

Iraklı bakan, iki şirket tarafından önerilen yol haritalarının teknik boyutlarını derinlemesine ele aldıklarını belirterek, bakanlığın hedefinin 2019’un yaz aylarında elektrik üretim kapasitesini ve şebeke verimliliğini hızla geliştirmek olduğunu söyledi.

Yolsuzluk konusunda tüm bilgilerin mahkemelere sunulması gerektiğini söyleyen Bakan Hatip, yolsuzluğa karşı mücadele kararlılığında olduklarını ancak kanıta dayanmayan suçlamalarla bakanlık çalışanlarının karalanmasına izin vermeyeceklerini kaydetti.

Wall Street Journal’da yayımlanan haberde GE şirketine sunulan raporun "gizli" olduğu ancak gazetenin raporun içeriğine ulaştığı bildirilmişti. Irak Elektrik Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Wall Street Journal’a raporda yolsuzluğa ilişkin gördükleri kanıt ve belgeleri açıklama çağrısında bulunuldu.

Siemens CEO’su Joe Kaeser Irak hükümetiyle 13-15 milyar dolarlık anlaşmaya “bazı alışılmadık özel güçlerin müdahale ettiği” iddiasında bulunmuştu.

