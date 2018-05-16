Irak'ın Necef kentinde ilk kez komünist bir kadın milletvekili seçildi

Irak'ın Necef kentinde, ilk kez Irak Komünist Partisi'nden bir kadın milletvekili olarak seçildi.

Irak'ta gerçekleşen seçimlerde ilk sırayı Mukteda es-Sadr'ın listesi almıştı. Listede Sadr ile ittifak kuran Irak Komünist Partisi de yer alıyordu.

Irak Komünist Partisi'nden seçilen vekiller arasında bulunan Suhad el-Hatib'in Necef'te seçilen ilk komünist kadın milletvekili olduğu bildiriliyor.

Şiiler için kutsal bir kent olan Necef, muhafazakar bir yer olarak biliniyor.

Öğretmen olan el-Hatib'in yoksulluğa karşı eylemleriyle tanındığı ve kadın hakları için de mücadele ettiği aktarılıyor.

Middle East Eye'a konuşan el-Hatib, 2014 seçimlerinde aday olmadığını ancak Necef'in her yerinde insanları ziyaret ederek görüşmeler gerçekleştirdiğini belirtiyor.

El-Hatib, 2014 yılında Necef'in yoksul mahallelerini dolaşarak insanların sorunlarını dinlediğini, son seçimlerindeyse kazandıkları destek üzerine aday olmaya karar verdiğini söylüyor.

Iraklı öğretmen, okulunu ziyaret eden kişilerin kendisinden aday olmasını istediğini, bunun üzerine Necef'ten vekillik için aday olduğunu bildiriyor.