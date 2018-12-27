Irak, yaptırımlara karşın İran’la enerji işbirliğini geliştirecek

Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi ülkesinin İran’la elektrik alanında ilişkilerini geliştireceğini söyledi.

ABD’nin İran’a yaptırımlarından geçici süreli muafiyet tanıdığı Irak, İran’la elektrik ve enerji alanında ilişkilerini geliştireceğini açıkladı.

ABD’nin yaptırımlarına karşın iki ülke arasında enerji işbirliğinin devamı konusunda da bir karşılıklı mutabakat metni imzalandı.

İRNA’nın haberine göre Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi bugün Bağdat’ta İran Enerji Bakanı Rıza Erdekanyan’ı kabul etti. İran’ın Irak Büyükelçisi İrac Mescidi ve Irak Elektrik Bakanı Luay el-Hatip’in de yer aldığı görüşmede, Irak Başbakanı Abdülmehdi Bağdat’ın Tahran’la enerji konusunda ilişkileri geliştirmek üzere uygun bir çözüm bulmaya hazır olduğunu söyledi.

İran Enerji Bakanı ile Irak Elektrik Bakanı bugün iki ülkenin enerji alanında işbirliği konusunda bir mutabakat metnine de imza attılar.

İranlı bakan Irak Başbakanı Adbülmehdi’ye yeni hükümetin kuruluşu dolayısıyla İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin kutlama mesajını iletirken, İran’ın Irak’a enerji tedarikine devam etmeye ve Irak’taki elektrik altyapısının yenilenmesine katkıda bulunmaya hazır olduğunu söyledi.

