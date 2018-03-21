Irak: Türkiye'nin topraklarımızda operasyon düzenlemesini kesinlikle reddediyoruz

Irak Dışişleri Bakanı, Türkiye'nin Irak'ta operasyon düzenleyeceği iddiasına ilişkin konuşarak, "Türkiye'nin topraklarımızda operasyon düzenlemesini kesinlikle reddediyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ''Bir gece ansızın Sincar'a gireriz, orayı da temizleriz'' açıklamasının ardından Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız Bağdat'ı ziyaret etti.

Ancak Irak Dışişleri Bakanı İbrahim Caferi, Türkiye'nin operasyon düzenlemesini kabul etmediklerini belirtip ''Tükiye güçlerinin Irak sınırını ihlal etmesini kesinlikle reddediyoruz'' dedi.

Bağdat merkezli El Sümeriye televizyon kanalının haberine göre, Irak Dışişleri Bakanı, Irak'ın kendi topraklarında Türkiye'nin askeri operasyon düzenlemesini reddettiğini Türk tarafına resmen bildirdi. Caferi ''Tükiye güçlerinin Irak sınırını ihlal etmesini kesinlikle reddediyoruz'' dedi.

Erbil merkezli Rudaw'a göre de Caferi, Yıldız'a şunları söyledi: ''Irak ile Türkiye arasındaki stratejik ve derin ilişkilere önem vermekle birlikte Irak sınırlarının Türkiye tarafından ihlal edilmesini kesinlikle reddediyoruz.''

Bununla birlikte Caferi, Yıldız'a, 'hiçbir grubun Irak topraklarını komşu ülkelere saldırmak için kullanmasına izin vermeyecekleri' garantisini sundu.