Irak Suriye'nin Arap Birliği'ne dönüşünü destekliyor

Irak Dışişleri Bakanı, Suriye'nin Arap Birliği'ne yeniden dahil edilmesini desteklediklerini doğruladı.

Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Elhakim, Suriye'nin Arap Birliği'ne yeniden alınmasına destek verdiklerini teyit etti.

Elhakim, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "Irak Suriye'nin bütünlüğünü destekliyor ve Arap dünyasında olağan konumuna geri dönmesini ve Arap Birliği'yle bağlarını onarmasını arzuluyor" dedi.

Arap Birliği ülkelerinin tamamının Suriye'nin birliğe geri dönmesinden yana olduğu ve bunun bu sene gerçekleşebileceği söyleniyor.

2011'den beri Suriye ile ilişkileri kesen kimi Arap ülkeleri, büyükelçiliklerini yeniden açarak tekrar temaslara başlamıştı.

Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri de, Suriye'nin birliğe yeniden alınması yönünde açıklamalarda bulundu.