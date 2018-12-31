Irak, Suriye’de IŞİD hedeflerini vurdu

Irak Hava Kuvvetleri’nden yapılan açıklamada Suriye’nin doğusunda Susa köyünde IŞİD hedeflerine düzenlenen saldırıda 30 militanın öldürüldüğü belirtildi.

Irak Suriye’nin doğusunda Deyrezzor vilayetine bağlı Hacin yakınlarındaki Susa köyünde IŞİD’e yönelik hava saldırısı düzenlediğini açıkladı.

Iraklı bir yetkili dün RT’nin Arapça kanalına yaptığı açıklamada Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın Irak’ın Suriye’de IŞİD’e karşı hava operasyonu yürütmesine izin verdiğini belirtmişti.



Irak Hava Kuvvetleri’ndan yapılan açıklamada “Bugün Irak F-16 jetleri Suriye topraklarında Susa’ya güçlü bir operasyon düzenledi” denildi. Açıklamada, IŞİD’in kullandığı iki katlı bir binanın hedef alındığı operasyonda 30 IŞİD üyesinin öldürüldüğü kaydedildi.

Irak, Aralık ayının başında da savaş uçaklarının bölgeye hava saldırısı düzenlediğini ve 44 IŞİD militanını öldürdüğünü açıklamıştı.