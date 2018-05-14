Irak seçimlerinde sürpriz: Sadr'ın listesi önde

Irak seçimlerinde Haydar İbadi'nin partisinin ilk sırada gelmesi beklenirken, Şii lider Mukteda es-Sadr'ın listesinin ilk sırada çıktığı bildiriliyor.

Irak seçimlerini kazanması beklenen Irak Başbakanı Haydar İbadi, tabanının güçlü olduğu pek çok yerde beklendiğinin altında oy aldı.

İlk sonuçlara göre Şii lider Mukteda es-Sadr'ın listesi seçimlerde ilk sırada gelirken, Bedir Güçleri lideri Hadi el-Emiri'nin ittifakı ikinci sırada kaldı.

Seçimlere katılım yüzde 44 olarak açıklanırken, seçimlerin sonucunda Sadr yanlıların sandığa gitmesinin etkili olduğu kaydediliyor.

Hükümet kurmak için 329 koltuklu meclisin yarısından fazlasının desteğine ihtiyaç duyuluyor.

Yeni hükümet kurulana kadar İbadi başbakanlık görevini sürdürecek.