Irak seçimlerinde 103 merkezin sonucu iptal edildi

Irak Bağımsız Seçim Yüksek Komiserliği, Irak genelinde gerçekleştirilen milletvekili seçimlerinde 5 ilde 100’den fazla seçim merkezinin sonuçlarını iptal etti.

Irak Bağımsız Seçim Yüksek Komiserliği tarafından bugün yayınlanan bildiride 5 farklı ildeki 103 seçim merkezinde sonuçların iptal olduğu duyuruldu.

Bildiride “Yurt içi ve dışında yapılan seçimlerde hile karıştığını iddia eden bin 436 şikayet dilekçesini araştırdıktan sonra 103 seçim merkezinin sonuçlarının iptal etme kararı aldık” sözleri yer aldı.

Irak Bağımsız Seçim Yüksek Komiserliği, iptal edilen merkezlerin Anbar, Musul, Selahattin, Bağdat ve Erbil illerinde olduğunu bildirdi.

Seçimlerde Şii lider Mukteda el-Sadr’ın liderliğindeki Sairun İttifakı 329 sandalyeli mecliste 54 milletvekili kazandı.

Iraklı milis gücü Haşd'eş Şaabi Komutanı Hadi el-Amiri başkanlığındaki Fetih İttifakı 47 sandalye ile ikinci sırada gelirken, Irak Başbakanı Haydar İbadi başkanlığındaki el-Nasr İttifakı 42 sandalye üçüncü sırada geldi.