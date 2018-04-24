Irak seçim komisyonu 600 bin seçmenin adını sildi

Irak Yüksek Seçim Komisyonu, 600 bin kadar seçmenin adının listeden silindiğini duyurdu. Bu kişilerin "ölmüş" ya da ismi birden fazla kez listeye konmuş kişiler olduğu bildirildi.
Dış Haberler
Salı, 24 Nisan 2018 11:21

Irak Yüksek Seçim Komisyonu, seçmen listesinde bulunan 600 bin ismin silindiğini açıkladı.

Komisyon açıklamasında silinen isimlerin "ölmüş" ya da "ismi birden fazla kez yazılmış" kişilere ait olduğu söylendi.

Açıklamada seçimler için hazırlıkların tamamlandığı bildirildi. Irak'ta 24 milyon seçmen olduğu, ancak bunlardan yalnızca 9 milyonunun biyometrik sisteme kayıt yaptırarak seçmen kimliği aldıkları bildiriliyor.

Ülkede yaşadığı yeri terk etmek zorunda kalmış kişiler için de sandıklar kurulacağı kaydediliyor.

 

Irak seçimleri 12 Mayıs günü gerçekleşecek.