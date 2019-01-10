Irak polisi Kerkük’te IKBY bayraklarının indirilmesi için süre verdi

Irak merkezi hükümetine bağlı terörle mücadele polisi Kerkük’te asılan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi bayraklarının indirilmesi için yarın öğlene kadar süre verdi. Irak Başbakanı Abdülmehdi ise konuyla ilgili federal mahkeme kararının bekleneceğini söyledi.

Irak merkezi hükümetine bağlı Terörle Mücadele Polis Gücü’nün, Kerkük’te salı günü yeniden asılan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) bayraklarının indirilmesi için Kürdistan Yurtseverler Birliği’ne (KYB) yarın öğlene kadar süre verdiği bildirildi. Öte yandan Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi konuyla ilgili federal mahkeme kararının bekleneceğini söyledi.

Irak Terörle Mücadele Polis Gücü şefi Abdülvahab Saadi’nin bugün Kerkük’e giderek KYB yöneticilerine cuma günü öğlene kadar bayrakları indirmeleri için süre verdiği ifade edildi.

KYB, salı günü Kerkük’teki ofislerine IKBY bayraklarını bir yıl aradan sonra yeniden asmıştı.

Kerkük bölge valisi Rakan Said Cuburi, dün Bağdat’tan bölgeye takviye güç talep etmişti. Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi ise anayasanın 140’ıncı maddesine göre “tartışmalı” bölge olarak kabul edilen Kerkük’te herhangi bir değişikliğin olmayacağını söylemişti.

Bugün konuyla ilgili KYB liderleri ve Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih’le görüşen Abdülmehdi’nin herhangi bir güç uygulanmasından yana olmadığı, konuyla ilgili federal mahkemenin kararını bekleyeceği bildirildi.

Abdülmehdi’nin aynı zamanda KYB’li olan Cumhurbaşkanı Berhem Salih’in de konuyla ilgilenmesini istediği belirtildi. Irak Cumhurbaşkanı Salih bugün Katar gezisinin ardından Bağdat’a geri dönmüştü.

Kerkük, halihazırda Irak Anayasası’nın 140’ıncı maddesine göre, Irak merkezi hükümetine ya da IKYB’ye bağlanması konusunda bir referandumla statüsü belirlenmesi öngörülen “tartışmalı” bölgeler arasında yer alıyor.

