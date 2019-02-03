Irak Parlamentosu: ABD'nin çekilmesi için tasarı hazırlayacağız

Irak Parlamentosundan yapılan açıklamada 'ABD'nin ülkedeki varlığına son verilmesi için yasa tasarısı hazırlamayı düşünüyoruz' denildi.

Irak Parlamentosundan yapılan açıklamada ABD ile varılan güvenlik anlaşmasına son verilmesi ve ülkedeki ABD varlığına son verilmesini öngören bir yasa tasarısı hazırlama sürecinde bulunacakları duyuruldu.

Açıklama, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD'nin Irak ve Ortadoğu'ya girmesini "şimdiye kadar yaptığımız en büyük büyük hatalardan biri" olarak değerlendirmesinin ardından geldi.

Trump açıklamasında, ABD'nin Suriye'den çekilmesinin ardından El Kaide gibi terör gruplarının yeniden ortaya çıkma ihtimaline ilişkin "Zorunda kalırsak geri döneriz. Irak'ta inanılmaz ve pahalı bir askeri üssümüz var. Çekilmek yerine sorunlu Ortadoğu'da her yeri izlemek için mükemmel bir yer. Açıkçası Suriye'den yavaşça çekilirken IŞİD'i Irak'tan vuruyoruz" demişti.