Irak ordusundan Suriye'de IŞİD operasyonu

Irak ordusu iki hafta içerisinde üçüncü kez Suriye'deki IŞİD güçlerine karşı operasyon gerçekleştirdi.
Haşd eş-Şabi açıklamasına göre Irak güçleri Anbar ili sınırındaki Suriye kasabalarına düzenlenen operasyonda çok sayıda IŞİD üyesini öldürdü.
Açıklamaya göre IŞİD üyeleri Irak'a geçmek için hazırlık yapıyordu.
Irak ordusu, IŞİD'in Irak'ta neredeyse bitirilmesinin ardından Suriye'de operasyonlara başlamıştı.
IŞİD'in Suriye çölünde varlığını sürdürdüğü ve küçük gruplar halinde hareket ettiği biliniyor.