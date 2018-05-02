Irak ordusu IŞİD'e karşı SDG'yle birlikte operasyona hazırlanıyor

Irak ordusu, Suriye Demokratik Güçleri ile birlikte Irak-Suriye sınırında IŞİD karşıtı operasyona hazırlanıyor.

ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri'nden yapılan açıklamaya göre Irak ordusu SDG ile birlikte IŞİD'e karşı operasyona hazırlanıyor.

Al Masdar'ın haberine göre operasyon ABD hava desteğiyle yapılacak. Operasyonun yürütüleceği bölge Irak-Suriye sınırında bulunuyor.

Geçtiğimiz aylarda planlanan operasyon Afrin harekatı nedeniyle ertelenmişti.

SDG açıklamasında operasyon yapılacak IŞİD güçlerinin hem Irak hem Suriye'de saldırılar gerçekleştirileceği bu sebeple operasyonu Irak ordusuyla yapma kararı alındığı söyleniyor.