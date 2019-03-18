Irak ordusu ile PKK arasında çatışma

Irak ordusu, Sincar'da PKK militanlarıyla yaşanan çatışmada 2 askerinin öldüğünü, 5 askerinin yaralandığını duyurdu.

Irak ordusu, PKK militanları ile Sincar’da (Şengal) yaşanan çatışmada 2 askerinin öldüğünü, 5 askerinin yaralandığını açıkladı.

Açıklamada Irak’ın kuzeybatısındaki Sincar’da bir askeri kontrol noktasından geçmesine izin verilmeyen PKK militanlarının bir askerin üzerine araçlarını sürdükleri ve kontrol noktasına saldırdıkları kaydedildi.

Reuters’ın haberine göre PKK’den konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

Suriye sınırındaki Sincar (Şengal) IŞİD’e karşı düzenlenen operasyonlarda örgütün elinden kurtarılan ilk bölgelerden biri olarak biliniyor.