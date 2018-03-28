Irak ordusu ile Peşmerge arasında gerginlik

Peşmerge güçleri, Şengal Dağı’nda bulunan Şeyh Şerefdin Türbesi’ne geçmeye çalışan Irak ordusuna bağlı birliklerle karşı karşıya geldi.

Peşmerge güçleri, Şengal Dağı’nda bulunan Şeyh Şerefdin Türbesi’ne geçmeye çalışan Irak ordusuna bağlı birliklere izin vermedi. Bu nedenle ordu güçleri ve Peşmerge karşılıklı mevzi aldı.

Rûdaw muhabiri Tahsin Kasım, Şengal’de bulunan Irak ordu birlikleri ile Haşdi Şabi güçlerinin Şerefdin Türbesi’ne geçmeye çalıştıklarını ancak Peşmerge ve Ezidhan Savunma Güçleri’nin buna karşı koyduğunu söyledi.

Muhabir, gerginliğin aşılması için iki taraf arasında görüşmelerin başladığını aktardı.

Konuya ilişkin konuşan muhabir, “Irak ordusu Ezidiler için kutsal olan Şeyh Şerefdin Türbesi’ne Irak bayrağı çekmek istiyor fakat Peşmerge bunu kabul etmiyor” dedi.