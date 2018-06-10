Irak Meclis Başkanı: Seçimler tekrarlanmalı

Irak'ta yeniden sayılması istenen oy pusularının bulunduğu depoda çıkan yangını 'kasti bir eylem' olarak niteleyen Meclis Başkanı El Cuburi seçimlerin yenilenmesi gerektiğini söyledi.

Irak Meclis Başkanı Selim El Cuburi oy pusulalarının bulunduğu depoda çıkan yangının ardından yaptığı açıklamada seçimin tekrarlanması gerektiğini söyledi.

El Cuburi “Risafa’da oy sandıklarının tutulduğu deponun yakılması kasti bir eylem, planlı bir suçtur” dedi ve yangını çıkaranların amacının seçimlerdeki hilenin ve manipülasyonun örneklerini gizlemek olduğunu söyledi.

El Cuburi, Mayıs ayında yapılan seçimlerde az bir oy farkıyla milletvekili seçilememiş ve oyların yeniden sayılmasını destekleyenler arasında yer almıştı.

Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Iyad Allavi de seçimlerin tekrarlanması çağrısında bulundu.

'SEÇİMLERİN TEKRARLANMASI YA DA HİLENİN GİZLENMESİ İÇİN KOMPLO'

Öte yandan seçimlerden zaferle çıkan Şii lider Mukteda El Sadr’ın kurmaylarından Ziya El Asadi yangının seçimlerin tekrarlanması ve hilenin gizlenmesi için bir komplo olduğunu dile getirdi.

El Esedi, Twitter’dan paylaştığı mesajda “Seçim ekipmanı ve belgelerin bulunduğu depoyu kim yaktıysa iki hedefi vardı: ya seçimlerin iptal edilmesi ya da sonuçlar arasında sayılmış olan hileli oyların yok edilmesi” diye yazdı.