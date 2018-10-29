Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nde KYB’den KDP’ye ültimatom

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nde seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından hükümet kurma hazırlıkları başlarken Kürdistan Yurtseverler Birliği, Kürdistan Demokrat Partisi’ne ilettiği mesajda ‘ikinci parti’ olarak görülmediği takdirde hükümette yer almayacağını bildirdi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nde 30 Eylül’de yapılan parlamento seçimlerinde ikinci parti olan Talabani’nin Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB), birinci parti olan Barzani’nin Kürdistan Demokrat Partisi’ne (KDP) hükümeti oluştururken “gerçek bir ortak gibi davranma” ve meclisteki koltuk sayısına göre hareket etmeme çağrısı yaptı. KYB, kendilerine ikinci parti olarak davranılmazsa hükümette yer almayacaklarını açıkladı.

KYB seçim sonuçlarının yargı tarafından onaylanmasının ardından başlayacak hükümet kurma sürecinde Başbakan Yardımcılığı ve Meclis Başkanlığının kendilerine verilmesini istiyor.

30 Eylül’de yapılan seçimlerin sonucuna göre, 111 koltuklu IKYB meclisine KDP 45, KYB 21, Goran (Değişim) Hareketi ise 12 milletvekili gönderdi.

Rudaw’a ismi saklı tutulmasıyla koşuluyla açıklamada bulunan bir KYB Liderlik Konseyi üyesi “KDP’ye eğer bize ikinci parti olarak davranılmazsa hükümette yer almayacağımızı bildirdik” dedi.

KDP Liderlik Konseyi üyesi Aras Haso Mirkhan ise hükümet kurma çalışmalarında ilk ziyaret edecekleri partinin KYB olacağını açıkladı.

KYB’nin hükümet kurma müzakereleri için oluşturduğu komitenin başındaki Politbüro üyesi Ömer Fatah henüz hükümetin kurulması için herhangi bir anlaşmaya varılmadığını söyledi.

'BARIŞI AMAÇLIYORLARSA KYB'NİN HÜKÜMETE CİDDİ KATILIMI ŞART'

KYB Liderlik Konseyi üyesi Adnan Hama Mina ise yakında görüşmelerin başlayacağını belirterek “KYB ikinci büyük ve politik ölçekte etkili partidir ve gelecek dört yıl içinde kim barışı amaçlıyorsa KYB’nin hükümete ciddi katılımının gerektiğini hesaba katmalıdır” diye konuştu.

"KDP'li kardeşlerimizle sorunlarımız büyük değil ve anlaşmaya varabiliriz" diyen Mina, KDP ve KYB’nin işbirliğinin Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nde güvenlik ve barışı güvenceye alacağını söyledi.

Henüz işbaşında bulunan hükümette Başbakanlık görevini KDP'den Neçirvan Barzani üstlenirken, Başbakan Yardımcılığını ise KYB’li Kubad Talabani yürütüyor.

CUMHURBAŞKANLIĞINDA AYRILIK YAŞANMIŞTI

KDP ile KYB arasında Irak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de ayrılık yaşanmıştı. KDP ilk kez cumhurbaşkanlığına aday göstermiş ancak cumhurbaşkanlığını KYB’nin adayı Berhem Salih kazanmıştı. KDP’nin Irak cumhurbaşkanlığına adayı Fuad Hüseyin ise Irak hükümetinin Başbakan Yardımcılığı ve Maliye Bakanlığına getirilmişti.