Irak Komünist Partisi'ne bombalı saldırı

Irak Komünist Partisi'nin genel merkezine düzenlenen bombalı saldırı maddi hasara yol açtı. Seçimlerde birinci gelen Şii lider Sadr'ın ittifakında yer alan Irak Komünist Partisi, saldırıyla, yeni hükümet kurma çabalarının hedef alındığını açıkladı.

Irak Komünist Partisi'nin Bağdat'taki genel merkezine Cuma günü iki el yapımı bomba atıldı. Parti binasında hasara yol açan saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.

Irak Komünist Partisi Siyasi Bürosu'ndan yapılan açıklamada "Bağdat'ın merkezindeki Endülüs Meydanı'nda Irak Komünist Partimizin genel merkezi, 25 Mayıs 2018 Cuma akşamı iki el yapımı bombanın bahçeye atılmasıyla hedef alınmıştır, saldırı patlamanın neden olduğu maddi hasar dışında bir kayba yol açmamıştır" denildi.

12 Mayıs'ta yapılan Irak seçimlerini kazanan Mukteda el-Sadr'ın liderliğini yaptığı Sairun Koalisyonu'nun içinde yer alan Irak Komünist Partisi, saldırının koalisyonun yeni bir hükümet kurma girişimlerini hedef aldığını bildirdi. Irak Komünist Partisi'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Hiç kuşkumuz yok ki bu alçakça saldırı, seçimlerde birinci gelen 'Sairun' ittifakının büyük bir zafer kazanmasının ardından, mezhepsel ve etnik kota temelli iktidar paylaşımından uzak bir siyasi reform programına dayanan yeni bir federal hükümet kurma çabalarında partimizin oynadığı role yanıt olarak yapılmıştır."

Sairun ittifakının seçimlerde elde ettiği başarının "iğrenç suçları"nı işlemeye devam etmek için sıkı sıkıya iktidara yapışanlar için bir şok olduğunu dile getiren Irak Komünist Partisi Siyasi Bürosu imzalı açıklamada, sözkonusu saldırının ve "kalleş taktiklerin,", "bedeli ne olursa olsun halkın çıkarları doğrultusunda bir yurttaşlık devleti, demokratik sivil bir devlet ve sosyal adaletin kurulması için yürüyüşüne devam eden komünistler ile demokratların kararlılıklarını zayıflatamayacağı" belirtildi.