Irak Komünist Partisi'nden seçim açıklaması: Mezhepçilik ve yolsuzluk karşıtlığının zaferi...

Irak Komünist Partisi, yaşanan seçimlerin sonucunu 'mezhepçilik ve yolsuzluk karşıtı programın zaferi' olarak niteledi.

Irak'ta içerisinde Irak Komünist Partisi'nin de bulunduğu, Mukteda es-Sadr liderliğindeki Sairun ittifakı seçimlerden zaferle çıkmıştı.

Tudeh Partisi'nin merkezi organı Nameh Mardom'a konuşan Irak Komünist Partisi Merkez Komitesi Üyesi Selam Ali, seçimlere ilişkin değerlendirmelerini aktardı.

Ali, ittifakın başarısınn Irak halkının "yabancı müdahaleleri reddettiğini" gösterdiğini, sonucun "mezhepçilik ve yolsuzluk karşıtı programa onay" anlamına geldiğini dile getirdi.

12 Mayıs'taki seçimlerde Sadr ittifakı ilk sırada çıkmıştı, Selam Ali ittifakın "mezhepler üzeri" karakterinin Irak siyaseti için eşsiz bir gelişme olduğunu belirterek ittifakın halk tabanına ve bunun siyasi önemine değindi.

Irak Komünist Partisi Merkez Komite üyesi, aldıkları zaferin mezhepçiliğe karşı olması sebebiyle Iraklılık kimliğinin inşası da için de önemli olduğunu vurguladı.

Nameh Mardrom'un Irak Komünist Partisi adaylarının başarısına dair sorusunu da yanıtlayan Selam Ali, Irak Komünist Partisi Merkez Komitesi Sekreteri Raid Fehmi'nin Bağdat'ta ikinci en çok oy alan aday olduğunu, Hayfa el-Emin'inse Zi Kar ilinde üçüncü sırada geldiğini aktardı.

Irak Komünist Partisi'nin 2014 seçimlerine göre oylarını artırdığı da kaydedildi.