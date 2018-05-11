Irak Komünist Partisi: ABD ve İran savaşırsa bedelini Irak öder

Irak Komünist Partisi lideri, İran ve ABD arasındaki savaşın Irak'ta mezhepçi gerilimleri yükselteceğini ve savaşın bedelini Irak'ın ödeyeceğini söyledi.

Irak Komünist Partisi lideri Raid Cahid Fehmi, Irak seçimlerine ve ABD-İran gerilimine dair konuştu. Fehmi, ABD ve İran arasında olası bir savaşın Irak'ta son yıllarda yatışan mezhepçiliği yeniden kışkırtacağını söyledi.

"Irak savaşın herhangi bir tarafında yer almamalı" diyen Fehmi, Middle East Eye'a yaptığı açıklamada "Bizim çıkarımız barışın korunmasından yana. Irak'taki tüm siyasi grupların barış ihtiyacını anlaması lazım, çünkü bedel ödeyecek ilk ülkenin Irak olacağını biliyoruz" dedi.

Fehmi, ABD'nin İran'a yaptırımları yeniden getirmesine karşı çıkarak, bu yaptırımların Irak üzerinde de büyük etkisi olacağını belirtti.

Irak Komünist Partisi lideri, "bu yaptırımlar gerçekçi değil, bunlar tehlikeli" diye konuştu.

Irak'ın "siyasi bağımsızlığını" ve "dengeli konumunu" korumasının zor olacağını söyleyen Fehmi, "bu durum seçimlerde net olarak ortaya çıkmadı, çünkü yeni yaşandı ancak seçimlere etkisi olacaktır" diye konuştu.

Irak Komünist Partisi, Şii lider Mukteda es-Sadr tarafından da desteklenen Seyrun ittifakının parçası olarak seçimlere giriyor.

Bush’a basın toplantısı sırasında ayakkabısını atan gazeteci Muntazar el-Zeydi de aynı ittifaktan adaylığını açıklamıştı.