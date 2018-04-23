Irak Hava Kuvvetleri Suriye'de IŞİD karşıtı saldırılarını sürdürüyor

Irak Hava Kuvvetleri, Suriye sınırları içerisinde bulunan IŞİD hedeflerini vurmaya devam ediyor.
Deyrezzor'un doğu kırsalında bulunan kimi IŞİD noktalarının Irak güçlerince vurulduğu bildiriliyor.
Irak Hava Kuvvetleri, geçtiğimiz günlerde cihatçıların toplantısını vurarak çok sayıda üst düzey IŞİD üyesini öldürmüştü.
Öldürülen IŞİD üyeleri arasında örgütün komuta kademesinde ikinci sırada gelen isimlerin de olduğu söylenmişti.
Kentlerde ağır kayıp yaşayan IŞİD, Suriye kırsalında varlığını sürdürüyor.