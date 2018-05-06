Irak Hava Kuvvetleri Suriye'de IŞİD hedeflerine saldırı gerçekleştirdi

Irak Başbakanı Haydar İbadi, Suriye'deki IŞİD hedeflerinin Irak Hava Kuvvetleri tarafından vurulduğunu açıkladı.

Irak Başbakanı Haydar İbadi, Suriye'de IŞİD hedeflerine yönelik hava saldırısı yaptıklarını duyurdu.

Açıklamada saldırının IŞİD'in komutasına yönelik olduğu ve vurulan hedefin "tamamen imha edildiği" belirtildi.

Irak Hava Kuvvetleri, geçtiğimiz yıldan beri Suriye'deki hedeflere saldırılar düzenliyor. Saldırılar Suriye hükümetinin onayıyla gerçekleşiyor.

İbadi geçtiğimiz ay Irak'ın güvenliği için gerekli tüm adımları atacaklarını söylemişti, Suriye'deki IŞİD mensuplarının Irak'ta da saldırılar düzenlediği biliniyor.

Deyrezzor başta olmak üzere Irak ve Suriye'nin çeşitli yerlerinde IŞİD hücreleri varlıklarını sürdürüyor.