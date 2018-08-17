Irak güçlerinden Suriye'de IŞİD karşıtı operasyon

Irak güçleri, Suriye'de kalan IŞİD güçlerine karşı operasyon başlattı.

Irak ordusu, Suriye'deki IŞİD hedeflerine hava saldırısı düzenledi. Hava saldırısında cihatçılara ait "operasyon odası"nın vurulduğu ve çok sayıda IŞİD üyesinin öldürüldüğü açıklandı.

Ordudan yapılan açıklamaya göre öldürülen IŞİD üyeleri intihar saldırısı hazırlığındaydı.

Irak hükümetine bağlı silahlı güçlerin, Suriye içerisinde de IŞİD karşıtı operasyonlar düzenlediği aktarılıyor.

Birleşmiş Milletler tarafından son günlerde yayımlanan bir rapora göre IŞİD kontrolündeki bölgelerin büyük kısmını kaybetse de, örgüte bağlı 30 bin cihatçı Suriye ve Irak'ta varlıklarını sürdürüyor.

Gizlenen IŞİD hücrelerinin sivil ve askeri hedeflere saldırılarını sürdürdükleri görülüyor.