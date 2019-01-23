Irak güçleri Suriye sınırından sızmaya çalışan 43 IŞİD üyesini öldürdü

Iraklı milis gücü Haşd eş-Şabi, Suriye'den Irak'a sızmaya çalışan IŞİD üyelerini engelledi.
Iraqi News haberine göre Irak güçleri 43 IŞİD üyesini öldürdü. IŞİD üyelerine yönelik operasyonda havan topları da kullanıldı.
Irak güçlerinin IŞİD saldırısına dair istihbarat aldığı, operasyonun bunun üzerine yapıldığı açıklandı.
SURİYE-IRAK SINIRINDA IŞİD FAALİYETİ SÜRÜYOR
Öldürülen IŞİD üyelerinin üzerinden çok sayıda silah ve mühimmat çıktığı belirtiliyor.
Haşd eş-Şabi, Suriye-Irak sınırı arasında cihatçı geçişlerini engellemek için operasyonlarını sürdürüyor.
Kontrol ettiği bölgenin büyük kısmını kaybeden IŞİD, küçük gruplar halinde sınır bölgelerinde varlığını sürdürüyor.