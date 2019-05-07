Irak Exxon ve PetroChina ile 53 milyar dolarlık petrol anlaşması imzalayacak

Irak yönetimi Exxon Mobil ve PetroChina ile 53 milyar dolarlık enerji anlaşması imzalamaya hazırlanıyor. Anlaşmanın 30 yılı kapsayacağı aktarılıyor.

Irak Başbakanı Adil Abdül Mehdi, Exxon Mobil ve PetroChina ile 53 milyar dolarlık enerji anlaşması imzalamaya yaklaştıklarını duyurdu.

Anlaşmanın 30 yıllık bir süreyi kapsayacağını açıklayan Irak yönetimi, bu sürede anlaşmadan 400 milyar dolar kazanılmasının beklendiğini açıkladı.

Basında çıkan haberlerde, ABD'nin Irak'a İran konusunda teklif sunduğu, İran yaptırımlarından muaf olma karşılığında ABD'li petrol şirketleriyle anlaşma yapılmasını istediği öne sürülmüştü. Ancak Irak yönetimi anlaşmanın İran'la bağlantılı olduğu iddiasını yalanladı.

Irak Başbakanı, anlaşma için yapılan görüşmelerde ana konunun petrol fiyatlarındaki olası değişikliklerde kârın nasıl bölüşüleceğine dair olduğunu ifade etti.

Irak, OPEC içerisindeki ikinci büyük petrol ihracatçısı konumunda. IŞİD ve ABD yaptırımlarından zarar gören ülke petrol üretimini artırmak için girişimlerde bulunuyor.