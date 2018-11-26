Irak elektriğinde ilk anlaşma ABD’li şirkette

Irak’ın elektrik altyapısının yenilenmesi için Alman Siemens ile rekabet halindeki ABD’li şirket General Electric’in 600 milyon dolarlık anlaşmaya imza attığı bildirildi.

ABD’li şirket General Electric (GE), Irak’ta elektrik altyapısının yenilenmesi projesi kapsamında Irak Ticaret Bankası ve İngiltere merkezli Standard Chartered ile 600 milyon dolarlık anlaşmaya imza attı.

Alman enerji tekeli Siemens ile Irak’ın elektrik altyapısının yenilenmesi için toplam 15 milyar dolarlık proje için kapışan GE’nin projenin büyük kısmını alacağı ifade ediliyor.

GE ile varılan 600 milyon dolarlık anlaşmanın ilk bölümü, Irak’ın 6,7 gigavatlık elektrik tedarikinin garantiye alınmasını, ikinci bölümü ise şebekeye 2 gigavat eklenmesini kapsıyor.

Irak Elektrik Bakanı Luey Hatip, geçen hafta GE ve Siemens temsilcileriyle bir toplantı düzenlemişti. Toplantı ABD basınında çıkan Iraklı yetkililerin rüşvet aldıkları iddiasının ardından yapılmıştı.



ABD yönetiminin Irak hükümetini ihaleyi GE’ye vermesi konusunda tehdit ettiği iddiaları ABD basınına yansımıştı.

Öte yandan ABD Irak’ın İran’dan elektrik satın alması için yaptırımlarda Aralık sonuna kadar muafiyet tanımış ve Irak hükümetine bu süre içinde İran elektriğine bağımlılığına son verme çağrısında bulunmuştu. Bunun üzerine Alman şirket Siemens’ten yapılan açıklamada Irak’taki elektrik ihalesine “alışılmadık güçlerin” müdahale ettiği ifade edilmişti.

