Irak Dışişleri Bakanı: Sükunetten yanayız

Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali Hekim, Hürmüz Boğazı'ndaki ticaretin herkese açık olmasını istediklerini ve sükunetten yana olduklarını söyledi.

Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali Hekim, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükrü ve Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Safedi, Bağdat'taki Dışişleri Bakanlığında gerçekleştirdikleri görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.

Rudaw'ın haberine göre, burada yaptığı açıklamada Hekim, Mısırlı ve Ürdünlü mevkidaşlarıyla bölgesel konuları ele almak üzere daha önce Lübnan, Mısır ve Tunus'ta bir araya geldiklerini hatırlatarak, sözlerine şunları söyledi: Buradaki görüşmelerimiz de Kahire'deki zirvede üç ülke liderlerinin aldığı kararlar çerçevesinde gerçekleşti. Mısır ve Ürdün ile siyasi ve güvenlik iş birliğini geliştireceğiz, dayanışma içinde olacağız.

Görüşmede Arap dünyası ve bölgesel konuları da ele aldık. ABD ve komşu ülke İran arasındaki krize karşı tutumumuzu iki ülkenin dışişleri bakanlarına ilettik. Hürmüz Boğazı'ndaki ticaret herkese açık olmalı. Oradaki ticaret akışının uluslararası normlara göre sürdürülmesi gerekir. Bu konuda tansiyonun yükseltilmesinden değil, sükunetten yanayız."

'SURİYE'DE ÇÖZÜM SURİYELİLER TARAFINDAN SAĞLANMALI'

Hekim, Filistin, Yemen ve Libya'daki gelişmelerle Suriye'deki krizi detaylı şekilde ele aldıklarını belirterek, "Herkes, Suriye'de çözümün Suriyeliler tarafından sağlanmasından yanadır. Bu da Suriye'nin toprak bütünlüğü ve oradaki yabancı güçlerin çıkmasıyla mümkün olacak" diye konuştu.

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükrü de Irak ile güvenlik, ticaret, iskan, imar ve enerji alanında iş birliğini görüştüklerini kaydederek, Filistin, Suriye ve Libya meselelerini de konuştuklarını dile getirdi.

Eymen Safedi ise Irak'taki terörle mücadeleyi de değerlendirdiklerini belirterek, yatırım alanı ve yeniden imar hususunda Irak'a destek vereceklerini kaydetti.