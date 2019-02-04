Irak Cumhurbaşkanı'ndan Trump'a tepki: Ülkemizden İran’ı izlemenize izin vermedik

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, ABD Başkanı Trump’ın ülkedeki askeri varlığının İran’ı izlemek için önemli olduğu şeklindeki açıklamalarına tepki gösterdi. Salih, ABD'nin Irak’tan İran’ı izlemek için izin almadığını söyledi.

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, ABD Başkanı Donald Trump’ın Irak’taki güçlerinin "İran’ı izlemek için önemli olduğu" şeklindeki sözlerine tepki gösterdi.

ABD’nin Irak'taki askeri varlığının belirli bir anlaşma çerçevesinde olduğunu belirten Salih, Washington'ın bununla sınırlı kalması gerektiğini ifade etti.

Bağdat’ta katıldığı bir toplantıda konuşan Salih, Trump’ın dün CBS televizyonuna verdiği mülakatta ABD askerlerinin Irak’ta bulunmasının bir nedeninin de bu topraklardan İran’ı izlemek olduğu şeklindeki açıklamalarına tepki gösterdi. Salih ABD’nin bunun için Irak’tan izin almadığını belirtti. ABD askerlerinin Irak’taki varlığının iki ülke arasında terörle mücadeleye dair yapılan anlaşmanın parçası olduğunu belirten Salih, ABD’nin misyonunun bu anlaşmayla sınırlı olduğunu ifade etti.

Trump dün CBS'e verdiği mülakatta ABD’nin Irak’taki askeri varlığının önemli olduğunu, bu sayede Washington’ın İran’ı izleyebildiğini söylemiş, “Çünkü İran gerçek bir sorun” ifadesini kulanmıştı.

'BURADA BİZ YAŞIYORUZ, KOMŞULARIMIZLA İYİ İLİŞKİLER ÇIKARIMIZA'

Irak Cumhurbaşkanı Salih, Trump’a “Kendi meselelerinizi Irak’ın üzerine yüklemeyin” diyerek tepki gösterdi. Reuters’ın aktardığına göre Salih “ABD büyük bir güç. Ancak burada biz yaşıyoruz, burada kendi siyasi önceliklerinizin peşine düşmeyin” diye konuştu.

Salih, Irak’ın temel çıkarının İran'la ve diğer komşularıyla iyi ilişkilere sahip olmaktan geçtiğini dile getirdi.

IRAK'TAKİ ABD ASKERİ VARLIĞINA SON VERECEK YASA TASARISI YOLDA

Irak Meclisi’nde Şii lider Mukteda Sadr’a bağlı Sairun Koalisyonu üyesi ve Meclis Birinci Başkan Yardımcısı Hasan el-Kaabi de dün yaptığı açıklamada ülkedeki ABD askeri varlığına son verilmesini öngören bir yasa tasarısı hazırladıklarını duyurmuştu.

ABD, 2003 yılında işgal ettiği Irak'ta, yaklaşık 166 bin askeriyle Aralık 2011'e kadar varlık göstermiş, bu tarihte dönemin ABD Başkanı Barack Obama'nın talimatıyla askerlerini ülkeden çekmişti.

2014'te IŞİD'in ortaya çıkmasından sonra dönemin Irak Başbakanı Nuri el-Maliki'nin çağrısı üzerine ABD yeniden askerlerini Irak'a göndermişti. 2014 yılında iki ülke arasında imzalanan anlaşma uyarınca Irak’ta 5 bine yakın ABD askeri bulunuyor.

