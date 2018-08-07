Irak Cumhurbaşkanı Masum: ABD'nin İran yaptırımlarını uygulayamayız

Irak Cumhurbaşkanı Fuad Masum, 'İran ile ABD arasındaki çekişmede taraf değiliz' dedi. Ancak Masum, ABD yaptırımlarını uygulamalarının mümkün olmadığını savundu.

Irak Cumhurbaşkanı Fuad Masum, ülkesinin ABD’nin İran’a uyguladığı yaptırımları uygulamasının zor olduğunu söyledi.

Masum, Irak’ın koşulları ve İran ile olan ilişkisi nedeniyle ABD’nin Tahran’a uyguladığı yaptırımları yerine getirmeyi zor kıldığını belirterek “Bölgedeki çekişmelerde Irak bir taraf olmak istemiyor” sözlerini kullandı.

Buna karşın Masum "İran ile ABD arasındaki çekişmede taraf olmadıklarını" ifade etti.

Irak’ta bir aydan beri süren işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmetlerindeki aksaklık protestolarına değinen Masum gösterilerin daha önce Anbar’da olduğu gibi büyük sorunlara yol açacağı uyarısında bulundu.