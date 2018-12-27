Irak Başbakanı Trump’la görüşmeyi ret mi etti?

Dün gece Irak’ta ABD üssünü ziyaret eden Trump, Bağdat’a gitmedi. Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi’nin Trump’la görüşmeyi reddettiği iddia edildi. Beyaz Saray ise görüşmenin güvenliğe bağlı ve lojistik nedenlerle gerçekleşmediğini açıkladı.

Dün gece Irak’taki ABD üssüne sürpriz bir ziyaret gerçekleştiren ABD Başkanı Donald Trump, Iraklı yetkililerle görüşemedi.

Iraklı yetkililerin Trump'la görüşmeyi reddettikleri iddiaları gündeme gelirken, Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi’nin ofisinden yapılan açıklamada görüşmenin nasıl gerçekleştirileceğine dair yaşanan anlaşmazlık nedeniyle Abdülmehdi’nin Trump’la sadece telefon görüşmesi yaptığı belirtildi.

Beyaz Saray ise, Abdülmehdi’ye ziyaretten sadece 2 saat önce haber verildiği için görüşmenin güvenlik ve lojistiğe bağlı nedenlerle gerçekleşmediğini ancak Abdülmehdi’nin Trump’ın Beyaz Saray’a davetini kabul ettiğini bildirdi.

IRAK'TAN ASKER ÇEKMEYECEK, SURİYE'YE MÜDAHALE BURADAN YAPILACAK

Göreve geldiğinden beri ilk kez yurtdışındaki ABD askerlerini ziyaret eden Trump, Bağdat yakınlarındaki El Esad Üssü’nde yaklaşık 100 kişiden oluşan ABD askerlerine bir konuşma yaptı.

Irak’a eşi Melania Trump ve Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile birlikte giden Trump, askerlere hitaben yaptığı konuşmada Irak’tan asker çekmeyeceklerini söyledi. ABD’nin Irak’ta yaklaşık 5 bin askeri bulunuyor. Suriye’den çekilme kararıyla ilgili olarak da konuşan Trump, gerekirse Irak’taki üslerinden Suriye’ye müdahale edebileceklerini söyledi. Trump "Aslında eğer Suriye'de bir şey yapmak istersek burayı üs olarak kullanabiliriz" diye konuştu.

'DÜNYANIN ENAYİSİ BİZ DEĞİLİZ'

ABD'li askerlerin Noellerini kutlayan Trump yaptığı konuşmada ABD’nin askeri gücünün diğer ülkeler tarafından “sömürüldüğü”nü savundu. Trump “Amerika dünya üstündeki her ulus için savaşmamalı, birçok örnekte bedeli de ödenmiyor. Eğer savaşı bizim yapmamızı istiyorlarsa bedelini de ödemeliler” dedi. Ve bazen bu bedelin parasal olduğunu söyleyen Trump “Dünyanın enayisi biz değiliz” ifadelerini kullandı.

Trump’ın önceden açıklanmayan Irak ziyareti, Suriye’den asker çekme kararı sonrası Savunma Bakanı Jim Mattis’in ve IŞİD'le Savaş Koalisyonu Temsilcisi Brett McGurk'ün istifasının ardından gerçekleşti.

'KAFAMIZI KULLANMA ZAMANI GELDİ'

Irak’tan asker çekmeyeceklerini söyleyen Trump, Suriye’den çekilme kararını savunarak “Bence birçok insan benim düşünce tarzıma yaklaşacak. Kafamızı kullanma zamanı geldi” diye konuştu.

'ERDOĞAN, IŞİD'DEN KALANLARI YENMEK İSTİYOR'

Daha önce Suriye’deki “generallere” IŞİD'i yenmek için altı ay süre verdiğini söyleyen Trump, kendisinden daha fazla süre isteyen “generallere” hayır dediğini söyledi. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Suriye’de IŞİD’den kalanlarla baş etmek istediğini söyleyen Trump “IŞİD’i yenmek istiyor, IŞİD’den geriye ne kaldıysa yere sermek istiyor” diye konuştu. Suudi Arabistan’ın Suriye’de “ekonomik kalkınma” için ödeme yapmaya hazır olduğunu belirten Trump “Bu harika, demek oluyor ki biz ödeme yapmak zorunda değiliz” diye konuştu.

'ABD DÜNYANIN POLİSİ OLMAYA DEVAM EDEMEZ'

“ABD dünyanın polisi olmaya devam edemez” diyen Trump “Tüm yükün bize, ABD’ye yüklenmesi adil değil. Tüm dünyaya yayılmış durumdayız. Birçok kimsenin adını bile duymadığı ülkelerdeyiz. Açıkçası bu saçma” diye konuştu.

