Irak Başbakanı: Teröristlerle mücadele için Suriye'de operasyon yapabiliriz

Irak Başbakanı Haydar İbadi, sınırın Suriye tarafına geçerek "teröristlere karşı operasyon yapabileceklerini" söyledi.
"Suriye'deki durum gerçek bir zorluk olmayı sürdürüyor ve çözüm bulmaya yoğunlaşıyoruz" diyen İbadi, Iraklı komutanlarla operasyon planlarını konuştuklarını söyledi.
Rudaw'ın haberine göre "hiçbir ülkenin egemenliğini ihlal etmek istemediklerini" belirten İbadi, "sınırımızı aşmak istemiyoruz" dedi.
IŞİD'in hala kimi yerlerde varlığını sürdürdüğünü belirten Irak Başbakanı, Irak'ta kalan IŞİD varlığının bitirileceğini vurguladı.