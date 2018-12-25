Irak Başbakanı: Suriye’ye asker göndermeyi değerlendiriyoruz

Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi, ABD'nin Suriye'den asker çekme kararı sonrasında 'Irak'ı sınırdaki tehditlerden korumak için her seçeneği değerlendirdiklerini' söyledi.

Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi, ABD’nin Suriye’den asker çekme kararının ardından hükümetinin Suriye’ye asker göndermesinin değerlendirildiğini açıkladı.

Abdülmehdi, Irak’ı sınırlarındaki tehditlerden korumak için her seçeneği değerlendirdiklerini söyledi.

Irak Başbakanı ayrıca, IŞİD’in savaş bölgesindeki alanını genişletmesinden ve Irak’a mülteci akınından endişe ettiğini de kaydetti.

Amerika'nın Sesi'nde yer alan habere göre, cumartesi günü ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’yla telefon görüşmesi yapan Abdülmehdi, hükümetinin ABD’den Suriye’de asker konuşlandırma yönünde bir talep almadığını, ancak bu seçeneğin konuşulduğunu belirtti.

Abdülmehdi, "Irak kararını dostlarına ve komşularına danışarak verecek" dedi.

Irak, Fırat Nehri kıyısında hâlâ belli bir alanı kontrol eden IŞİD militanlarının sızmasını önlemek için sınırlarında asker bulunduruyor.

IRAK SAVUNMA BAKANLIĞI: ABD İLE HERHANGİ BİR ANLAŞMA YOK

Öte yandan Irak Savunma Bakanlığı'ndan dün yapılan açıklamada, Washington ile Suriye'ye asker gönderme konusunda bir anlaşmaya varıldığına dair bazı basın organlarında çıkan haberler yalanlandı. Bakanlık açıklamasında "Bazı basın organlarında Irak silahlı kuvvetlerinin Suriye topraklarının 70 kilometre içine girmeleri konusunda müzakere ya da anlaşmanın varlığına dair çıkan haberlerin asılsız olduğu" ifade edildi.

Açıklamada Irak güçlerinin herhangi bir sınır ihlaline karşı hazır olduğu ve Irak-Suriye sınırını korudukları belirtildi.