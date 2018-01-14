Irak Başbakanı İbadi'den seçim koalisyonu

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 'Zafer Koalisyonu' adlı seçim koalisyonunu açıkladı.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, mayıs ayında yapılması planlanan seçimler için yeni bir koalisyon kurdu.

Irak Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Başbakan İbadi, Zafer Koalisyonunu oluşturarak, siyasi grupları mezhepler üstü bu ulusal koalisyonuna katılmaya çağırıyor" ifadelerine yer verildi.

NTV'de yer alan habere göre, açıklamada görüşlerine yer verilen İbadi, "Zafer Koalisyonu, şehitlerin kanı ile zaferi muhafaza edecek ve yolsuzlukla mücadeleyi sürdürecek. Bu koalisyon, tüm Iraklılar için çalışacak ve ülkenin birliğiyle ulusal egemenliğini güçlendirecek" dedi.

Haşd eş-Şaabi liderlerinin ise Bedir Örgütü lideri Hadi Amiri başkanlığında "El-Fetih" isimli koalisyonla yer alacağı iddia ediliyor.

SEÇİM İTTİFAKI YAPILDI

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi'nin kurduğu koalisyonla Haşd eş-Şaabi komutanlarından Hadi el-Amiri'nin başını çektiği koalisyonun, mayıs ayında yapılması planlanan seçimlere ittifak yaparak gireceği bildirildi.

"Irak'ın Zaferi" adı verilen ve İbadi'nin başına geçtiği ifade edilen bu seçim koalisyonundan yapılan yazılı açıklamada, "Siyasetin yönünü düzeltmeye ve yolsuzlukla mücadele etmeye kararlıyız. Kapımız tüm ulusal gruplara da açıktır" denildi.

Irak eski Başbakanı Nuri el-Maliki ve Şii lider Mukteda es-Sadr'ın ise söz konusu koalisyonda yer alıp almayacağına dair henüz bilgi verilmedi.