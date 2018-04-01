Irak Başbakanı İbadi'den 'IŞİD' açıklaması

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 'IŞİD'le Irak'ta mücadeleden Suriye ve bölgede mücadele etme aşamasına geçtik' dedi

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Bağdat'ta yaptığı haftalık basın toplantısında, IŞİD'i ülkelerinde askeri olarak bitirdiklerini ancak bazı şehirlerde uyuyan hücreleri bulunduğunu söyledi.

İbadi, "Irak- Suriye sınırında kontrolü sağladık ancak IŞİD'in Suriye'deki varlığı gerçek tehlike oluşturuyor. IŞİD'in ikinci defa oluşmasına izin vermeyiz. IŞİD'le Irak'ta mücadeleden Suriye ve bölgede mücadele etme aşamasına geçtik. Bunun için planlarımız var." diye konuştu.

Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın Bağdat'ı ziyaretinin gerçekten planda olup olmadığı sorusuna İbadi, "Böyle bir ziyaret düşüncesi asla yoktu. Ziyaret olsa burada çıkar, açıklar ve tarihini de söylerdim. Hiçbir şeyden çekinmeyiz ve tüm ülke liderlerinin Irak'ı ziyaret etmesinden memnuniyet duyarım ve hiçbirini reddetmem. İran-Suudi Arabistan ve Katar-Suudi Arabistan çekişmesi var ancak bunun için Irak saha olarak kullanılmamalı. Iraklıları da bu konuya dikkat etmeye çağırıyorum." yanıtını verdi.